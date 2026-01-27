白委籲勿因特朗普威嚇退縮　軍購拒空白授權

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月27日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨籍“立委”林國成今日受訪時，針對美國調高韓國關稅及台美談判局勢提出示警。他批評“賴政府”在外交與關稅談判上姿態過低，呼籲不應因美國總統特朗普的強勢作風而畏縮，台灣應效法韓國爭取自身權益，而非在談判桌上全面退讓。針對台“國防部”抨擊民眾黨版軍購特別條例草案不專業，林國成反擊“行政院”版本多為“空白授權”，強調民眾黨版主張“購買明確化”與“用途明確化”，並非阻擋軍購，而是為了嚴謹監督納稅人的錢，確保預算執行透明，譏諷“行政院”的反應是“吃不到葡萄說葡萄酸”。



美國總統特朗普今日宣布因為韓國國會遲遲未通過韓美關稅協議，將對韓國進口商品關稅大幅從15%調升至25%。台灣方面，“賴政府”正致力於將關稅維持在15%的基準，避免成為下一波貿易制裁的對象。與此同時，“立法院”正為了高達新台幣1.25兆元的軍購特別預算案展開攻防；“行政院”主張預算需保留彈性以應對快速變化的台海局勢，但遭在野黨質疑內容空泛、缺乏監督機制。民眾黨團日前提出對案，要求詳列採購細項，引發行政部門大動作反擊，指責此舉將導致軍購案破局或機密外洩。



針對韓國關稅遭美方重擊，林國成指出，日韓稅率原定於15%，如今韓國生變，反映出特朗普政府隨時可對他國施壓的強勢作風。他觀察“賴政府”在談判過程中，面對美方意見多採取全盤接受的態度，缺乏公開透明的折衝機制，導致台灣雖然維持在15%的稅率，但考量人口與市場規模，付出的代價與條件恐怕比日韓更高。雖然韓國因堅持自身主張而面臨關稅報復，但他認為國家在經貿談判本就該據理力爭，不能為了避免衝突就自我矮化。他警告，若台灣面對特朗普的威嚇便“退縮到懸崖”，在外交與關稅戰場上將無立足之地。