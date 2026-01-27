】 【打 印】 
台美商會：國際企業認為安全為第一大營運風險
http://www.CRNTT.com   2026-01-27 15:51:51


台灣美國商會理事長陳幼臻。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北1月27日電（記者　鄭羿菲）台灣美國商會27日公布“2026商業景氣調查”，其中兩岸關係被列為第二大風險因素，比起去年減少了10%。台灣美國商會理事長陳幼臻（Anita　Chen）27日表示，2025年的兩岸關係，雖官方對話有限、北京持續施壓，但對多數的國際企業而言，影響是長期穩定、可預測性。

　　台灣美國商會27日上午召開“2026商業景氣調查”記者會，商會理事長陳幼臻（Anita　Chen）、執行長魏凱（Carl　Wegner）等人出席。

　　陳幼臻表示，國際企業認為營運前五大風險的排序為：“國家安全”、兩岸關係、台灣被排除在雙邊與多邊貿易協定之外、供應鏈韌性，與能源供應。其中，今年認為地緣政治不穩定性是潛在投資風險的受訪者為38%，比起去年降低了10%，也遠低於2023年的66%。

　　陳幼臻說，2025年的兩岸關係，呈現出官方對話有限、北京持續施壓特徵，但對多數的國際企業而言，影響是長期穩定、可預測性。儘管兩岸關係在台灣被列為第二大風險因素，但衹有7%的國際企業認為，2025年兩岸關係緊張對其造成重大影響。另有10%受訪者表示受到中等程度影響、48%表示受輕微影響，而有35%國際企業認為完全不受影響。
 


