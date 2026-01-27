台軍：民眾黨版軍購條例若通過恐無法執行

台軍方“戰規司長”黃文啟。（中評社 資料照） 中評社台北1月27日電／台灣民眾黨“立法院”黨團昨天自行提出軍購特別條例草案版本。台“國防部戰規司長”黃文啓中將今天表示，民眾黨團版本只有買裝備，沒有建立配套措施，若“立院”強行通過民眾黨團版本，可能會使“國防部”無法執行，甚至衍生後遺症。



台灣民眾黨“立法院”黨團昨天提出“保衛“國家安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統等5項採購項目，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。



根據《中央社》報導，台軍方今天舉行春節加強戰備媒體邀訪活動，出發前在空軍松山基地舉行臨時記者會，由“國防部”軍事新聞處長喬福駿少將主持。



黃文啓表示，民眾黨團提出的特別條例版本，都沒有“國內”配合款，例如購買海馬士多管火箭系統，必須搭配興建戰堡、車堡等後勤保修設施，如果買了武器裝備沒地方放，可能造成武器裝備損害，“國防部”整體獲得規劃書（整規書）已核定相關項目，就等條例通過馬上啟動，若依民眾黨團版本“窒礙難行”。



黃文啓說明，依照上次“國土”韌性特別預算，當條例通過後，7天就得送預算書表，這7天不可能修建案文件，或是針對已經匡列組裝裝備、附屬裝備、配合工程等項目預算書表更動，勢必造成作業沒有辦法因應後續審查。



針對在野版本特別條例通過的影響，黃文啓說，“立法院”各黨團審查不是他可以評論的，各黨團都有立場，“國防部”所提出的項目，是依據敵情威脅跟調整所做，如果說“立法院”強行通過民眾黨的版本，可能讓“國防部”沒有辦法執行，甚至執行後衍生後遺症，“國防部”會在“立法院”講清楚，畢竟一個正確的決策才有辦法讓“國家”更安全。



黃文啓表示，如果特別預算只有買裝備，沒有建立配套措施，後續審監單位稽核，恐怕相關人員難逃失職之責，因此會向“立法院”清楚說明，通過民眾黨團版本，“國防部”沒有辦法執行。



台軍方主計局長謝其賢中將表示，特別條例是屬於法律位階，民眾黨的特別條例明定採購數量、上限，未來如果採購數量沒有達到，或是預算上限無法執行，必須要再修法才能調整，而“行政院”所提出的特別預算一向是在預算案書表揭露採購數量和金額，且特別預算涉及對美軍購，是以美元計價，若新台幣貶值1元，購買力可能就會下降新台幣上百億元。



謝其賢指出，民眾黨團版本在條例明定項目採購數量、預算上限，民眾黨團將美方同意供售品項數量、預算設定上限，但是軍購案要形成戰力，還需要“國內”附屬工程、訓練、維修工廠等，如果特別條例只設定在對美採購預算上限，裝備“回國”後沒辦法形成戰力、沒辦法完成訓練。



謝其賢說明，若要特別條例預算額度內完成訓練，“國軍”可能被迫數量無法買那麼多，也可能必須要回過頭請“立法院”修條例，可能會緩不濟急。