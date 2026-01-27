綠喊話通過關稅協議　江啟臣：“政院”未送審

藍委江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月27日電（記者 方敬為）台美貿易談判關稅協議尚未進入“立法院”審查，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今天指出，藍白“立委”放話“嚴加審查”阻擋過關。他要問有意選台中市長的中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣，態度為何？他呼籲應以地方產業生計為重，敦促同黨“立委”通過協議。江啟臣回應，“政院”版本都未出爐，無送審，“立法院”也無從審。江強調，只要協議內容對台灣有利，各黨團會站在台灣利益優先的立場審查協議內容。



針對綠營點名對關稅協議的態度，江啟臣27日出席“2026台中東勢新丁粄節”宣傳記者會受訪表示，基本上現在談判的協定內容還未完全公佈，不曉得台美雙方是否已經簽署。但至少“立法院”迄今未收到談判協定內容，無從審理。



江啟臣指出，依照條約締結法，對外所洽簽的協議條約等，都要送到“立法院”做審議。但現在的重點是在於，談判完整內容都未明，只看到片面內容。其他產業別，甚至是市場開放的部分都沒有清楚的答案，這也是很多產業界在等待的部分。內容都不明，“立法院”無從審理。



江啟臣呼籲，“行政院”儘速將完整協議內容送交“立法院”審查，只要協議內容對台灣有利、人民有利，相信各黨團會站在台灣優先的立場來審查協議內容。