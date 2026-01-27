花蓮洪災究責劍指徐榛蔚　藍黨團批政治追殺

國民黨團召開“中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月27日電（記者 張嘉文）媒體報導，花蓮地檢署偵辦之前馬太鞍溪堰塞湖溢流造成19人死亡的慘劇，究責層級恐升高至中國國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚。對此，國民黨“立法院”黨團今天召開記者會批評，民進黨又再上演“中央”擺爛、地方承擔、事後追殺、政治算計的戲碼，整起事件“賴政府”的責任比花蓮縣府更大，應該把“內政部長”劉世芳、“農業部長”陳駿季也抓起來究責。



國民黨團今天召開“中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨”記者會，包括黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、“立委”翁曉玲等人出席。



羅智強在會中表示，“昨天高虹安，今天徐榛蔚，明天又是誰？”他強調，去年花蓮光復鄉洪災，“中央”機關層級最大的“農業部長”陳駿季、“內政部長”劉世芳，是不是也應該被約談訊問？



他指出，8600人的撤離計劃，主導單位應該是“行政院”，但“中央”卻直到10月16日才擬定撤離計劃草案，慢了23天，權責歸屬上，“行政院”難道不用擔起責任嗎？在災害發生前一天，“中央”機關才白紙黑字告訴地方政府“只需撤離690人”，結果隔天卻變成撤離8600人，還沒有提供撤離計劃，更沒有提供撤離所需的人力及物力，地方政府一天就能完成嗎？而這些預估失準、防洪疏浚不力、防災指揮系統支離破碎，都是“賴政府”的責任，結果出了事卻叫地方政府扛？