在野擋付委　台軍方：軍購案恐胎死腹中

台軍方“戰略規劃司長”黃文啟。（中評社 資料照） 中評社台北1月27日電／8年新台幣1.25兆元軍購特別條例，遭在野黨“立委”封殺，“立法院”本會期已無法付委審查。台“國防部戰規司長”黃文啟27日在記者會表示，軍購案發價書必須獲“立法院”同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。



台灣民眾黨“立法院”黨團昨天提出“保衛‘國家’安全”及強化不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，列出包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭、反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等5項裝備，總額上限為新台幣4000億元，採1年1期方式編列。



台軍方今天舉行春節加強戰備媒體邀訪活動，出發前在空軍松山基地舉行臨時記者會，由“國防部”軍事新聞處長喬福駿少將主持，由黃文啟說明“國防部”武器獲得流程、對美軍購流程以及民眾黨團與“行政院”特別預算條例之差異。



《中央社》報導，至於對美軍購程序，黃文啟說明，軍購案從向美遞交發價書需求信函（LOR for LOA）起，後續美方執行跨部會聯合審查、進行知會“國會”、發價書簽署、美政府與廠商締約、產製與交運等階段。



黃文啟表示，當美方進行知會國會的程序，若美國國會沒有意見，美國國務院會將發價書（LOA）的給予台灣，過去台灣未採購過武器的知會國會期間是45天，台灣幾年前已被提升為準北約待遇，由45天縮減為30天。



由於美國政府於去年12月17日，就台軍M109A7自走砲等8案，總額111億540萬美元對台軍售案，進行“知會國會”程序。



對此，黃文啟表示，軍購案依美國國防部安合局的管理作業規定，發價書的第一版為決策點，都有一個效期，價格隨效期時間拉太長產生浮動，一般收到發價書，效期為45天屬正常；長則60天，短則15天，當第一版收到後，就需下決心，若沒有簽署，通常整個軍購得重新再來，得重新遞交發價書，並執行重新審查。



黃文啟說明，發價書簽署的依據為“立法院”是否同意預算，因“立法院”之前有針對“國防部”簽署發價書通過主決議，任何的軍購案發價書，必須獲得“立法院”同意預算之後方可簽署，也就是說如果“立法院”沒有通過預算，無法針對發價書簽署，若現在特別條例審查時間太久，勢必都會讓軍購案胎死腹中。