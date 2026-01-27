鄭旗生：美國霸權主義讓國際“疑美近中”

台陸軍退役少將鄭旗生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月28日電（記者 方敬為）美國總統特朗普持續推進掌控格陵蘭島的戰略目標，台陸軍退役少將鄭旗生接受中評社訪問表示，特朗普展現標準的霸權主義行徑，一切對外政策都以MAGA為目標，不只對拉丁美洲出手，就連隸屬丹麥的格陵蘭島都覬覦，這也使得包括北約（NATO）在內的傳統西方體系出現動盪，美國的利己正加速國際社會“疑美近中”，當G2中之一無法讓人信任，另一個就有取得話語權的機會。



鄭旗生，中國國民黨籍，祖籍福建建甌，陸軍少將退役，現任兩岸統合學會執行長、歷史教育新三自運動協會理事、史記文化公司董事長、克毅文化公司董事長。



特朗普先前多次表示基於國安理由，將取得格陵蘭的控制權，他近期態度越趨強硬，甚至揚言將向反對美國掌控格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭，引發歐陸反彈。



特朗普21日在會晤北約秘書長呂特（Mark Rutte）之後，透過社群發文表示，基於他和呂特進行富有成效的會議，我們已建立有關格陵蘭的未來協議架構，這項解決方案一旦完成，對美國跟所有北約國家而言都會是很棒的結果。基於此共識，他將不會實施原訂2月1日起將對特定歐洲國家加徵的關稅。後續發展值得關注。



針對美國對格陵蘭島的戰略覬覦，鄭旗生表示，從地緣政治的視角審視，特朗普的舉措本質上是為了實踐“讓美國再次偉大”（MAGA）的願景，並透過最原始且強硬的帝國主義手段來維繫美國霸權。



鄭旗生指出，在特朗普的戰略邏輯中，二戰後建立的聯合國體系與國際秩序已不再是保障，而是束縛，因此美方選擇主動打破既有的國際體制，將全球事務轉化為一場以交易為主體的博弈。