中評關注：美國的胡蘿蔔與棒子　考驗藍白

台灣民眾黨會不會成為在野黨抗綠的破口？圖右柯文哲、左黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月28日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普不滿韓國國會拖延美韓關稅協議，將調高對韓關稅從15%到25%，台灣在野黨敢嚴審？而民進黨總預算、軍購條例都過不了，接下來還有台美關稅協議，會不會真的拿出條件與民眾黨進行交易，破解藍白合作抗綠？



台美關稅談判1月15日底定，台獲對等關稅15%不疊加成果，但開放市場部份到底犧牲了什麼條件？“賴政府”稱在數周後正式簽署台美對等貿易協定（ART），將再對台灣社會說明。近日包括農產品、汽車、基因改造食品等都成焦點，對美開放市場的風向對綠營相當不利。



在朝野對抗不休的情況下，外界原認為藍白在卡總預算案、軍購特別預算條例後，下一個將針對台美關稅一事杯葛綠，但現在變成屆時若不通過“賴政府”談出來的台美對等貿易協定，台灣可能將回到32%的關稅，特朗普對韓大棒的例子近在眼前，藍白還能挑起這不可承受之重嗎？



即便台美對等貿易協定還未出爐，在野黨還能批評民進黨大內宣對美關稅降到15%、黑箱不公開、換了位子換了嘴臉。但現在罵得越大聲，屆時“立法院”審查時，若迫於美方壓力快速通過而無法回應台灣社會期待的話，也會打臉自己越大力，宛如一把雙面刃，藍白從現在起恐得謹小慎微。



即便台灣內部的政治壓力能讓民進黨轉化為對在野黨不利的風向，但美國對於關稅的壓力，第一線依舊是落在民進黨身上，考驗賴清德的執政能力。