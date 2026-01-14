信仰力量守護動物　高市府攜廟宇推平安符袋

高雄市動保處與“鳳邑開漳聖王廟”合作，將於2月4日推出聯名寵物平安符袋。（高雄市動保處提供） 中評社高雄1月28日電／為毛小孩祈求健康平安，高雄市動物保護處與高雄歷史悠久的“鳳邑開漳聖王廟”合作，將於2月4日上午9時推出“好伴平安.守護毛孩”聯名寵物平安符袋供擲筊領取。



鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝表示，透過“擲筊問真心”的過程，希望飼主能再次省思對毛孩所肩負的責任，讓這枚符袋不僅是祈求平安的信物，更成為對寵物一生守護與不離不棄的承諾。



高雄市動保處27日透過新聞稿宣布，將與“鳳邑開漳聖王廟”合作，將於2月4日上午9時推出經過廟方祈福開光的“好伴平安.守護毛孩”聯名寵物平安符袋。



動保處表示，此次聯名符袋設計以溫暖色調為主軸，象徵“人與動物共好”的溫馨意象，並融入動保處的“好伴”代表元素。每枚符袋皆由廟方進行祈福開光儀式，將神明的庇佑、慈愛注入其中。



農業局長姚志旺表示，此次合作的核心理念為“護佑生命、守護毛孩”，希望讓善念從人心出發，擴散到每一隻需要被看見與守護的生命。邀民眾在祈求平安的同時，以實際行動支持“友善飼養、認養不棄養”。



有別於一般的領取發放，此次平安符袋的領取方式充滿儀式感與趣味性，飼主必須通過“神明的面試”才能將平安帶回家。



鳳邑開漳聖王廟說明，民眾需先點香參拜，向神明清楚稟報個人資料，如姓名、生日、地址，最重要的是必須詳細說明家中寵物的名字、種類，甚至可以說明自己是“如何寵愛牠”的加分具體表現。



點香後需等待約10分鐘，待香燃燒、神明查核後，再擲筊請示神明是否可以領取。連續擲出“3個聖筊”者，就能順利領取，若出現笑筊或陰筊，則代表說明不夠清楚或誠意尚需補充，需重新稟報後再試。



