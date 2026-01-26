中評關注：綠狂抹紅國共交流　藍挺住了

國民黨副主席蕭旭岑將率智庫前往大陸進行對接交流。（中評社資料照） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨2月2日將由副主席蕭旭岑率智庫專家學者，前往大陸進行智庫對接交流，這是繼前主席吳敦義2017年上任，整整9年中斷的國共兩黨檯面上正式交流的重新啟動，對於接下來國民黨主席鄭麗文是否有機會赴陸訪問，甚至進一步的國共領導人會晤，有直接影響。



此國共交流的消息之前就已陸續傳出，特別的是，綠媒近幾日用獨家報導的方式，將此國共交流活動連結到藍營在“立法院”擋1.25兆的軍購條例，強調陸方以藍營在“立法院”有無確實擋下軍購為條件，交換兩黨的交流，綠委和眾綠營側翼隨後跟上，狂轟猛炸，批評藍營賣台以及唱和大陸，要弱化台灣戰力等等。



但可觀察到的是，國民黨上下這次十分堅定，除了國民黨中央發出新聞稿要提告綠媒，表達嚴正立場外，27日的“立法院”本會期最後一次程序委員會上，藍黨團仍舊封殺了民進黨要將軍購條例付委審查的提案，一樣堅持兩立場，賴清德前來“立法院”進行“國情”報告並備質詢，以及“行政院”合法編列軍人加薪預算。



這一定程度代表了藍營完全不受綠營使用抹紅手法影響，而在進行國共和解交流上有所退縮。尤其在台灣政壇的政治攻防上有個定律，如果對方陣營愈罵你，代表你做對了一些事，對照這次的國共智庫交流，似乎就有這樣的味道。



但若進一步看，這次綠營反應會如此激烈，關鍵在於，國民黨在鄭麗文接任主席後，對兩岸議題的處理方式，已和過去幾年明顯不同。過去藍營在相關議題上，多半選擇低調以對，能不碰就不碰，避免成為綠營操作的素材；但這次，國共智庫交流的訊息一出，國民黨不但沒有縮手，反而選擇正面回應，28日將召開記者會清楚說明性質與安排。



這樣的態度，也反映在實際作法上。面對綠營將軍購審查與國共交流強行掛鉤的說法，藍營並未因此調整“立法院”的攻防節奏，該擋的還是擋，該要求行政部門說明的，仍照原本立場處理，並未因為被扣帽子就退讓。這與過去藍營常因擔心被抹紅而選擇保守因應的情況，已有明顯差別。



某種程度而言，綠營這波抹紅攻勢，反而凸顯藍營在鄭麗文主政後，對兩岸議題已不再一味防守，而是鄭所說的，是由藍營在創造議題。當藍營不再畏首畏尾、而是選擇按既定節奏推進，綠營慣用的政治操作手法，自然更容易顯得不符合邏輯了。