商總喊別卡關稅　藍委強力反擊根本無案可審

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電(記者 俞敦平)面對美國特朗普政府對韓國祭出關稅懲罰，商業總會理事長許舒博與賴清德連日喊話，要求在野黨盡速通過台美關稅協定。中國國民黨籍“立委”賴士葆與牛煦庭今日於“立法院”受訪時強力回擊，強調國民黨絕對支持15%關稅優惠，但“行政院”至今只談妥出口紅利，卻對進口衝擊避而不談，且相關法案與評估報告根本尚未送至“立法院”。國民黨籍“立委”痛批，“立法院”目前處於“無案可審”的狀態，賴清德不應搞不清楚狀況就將矛頭指向在野黨，“立院”拒絕在未見完整條文前就因壓力簽下空白支票。



美國總統特朗普近日因韓國國會遲未通過美韓貿易協議，宣布將韓國產品關稅調漲至25%。商業總會理事長許舒博昨日受訪時公開喊話，若“立法院”拖延“行政院”已談妥的台美關稅協議，台灣恐成下一個被祭旗的目標，呼籲朝野盡速通過15%優惠關稅法案。賴清德隨即引韓國為例，喊話在野黨勿採焦土政策推翻談判成果，將法案卡關的政治壓力拋回“國會”。



對此，賴士葆受訪時指出，15%的關稅優惠國民黨一定支持，這點無須懷疑。但他隨即指出問題核心在於“立法院”“根本沒有看到案子”。賴士葆質疑，行政部門目前的宣傳只強調出口好處，但貿易談判是對等的，美方要求的進口項目至今模糊不清。他連番追問農產品、汽車是否零關稅，以及基改食品是否隨之開放，這些關鍵內容“行政院”都沒有談定，也未送來“立法院”。賴士葆不滿表示，既然進口部分沒搞定、法案沒送來，“立法院”自然處於無案可審的狀態，賴清德與其罵在野黨，不如先要求幕僚準備好資料。