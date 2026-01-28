游盈隆挺不在籍投票　但反對2026選舉施行

“中選會主委”被提名人游盈隆答詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席黃國昌力推不在籍投票，限於境內移轉投票。“中選會主委”被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆28日在提名審查會上表示，若“立法院”通過不在籍投票修法，“中選會”衹有依法行政、全力以赴，不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向。



不過，游盈隆也說，他支持境內移轉投票，但不在籍投票是很複雜的事情，不是說做就能做，必須循序漸進，若要在今年地方選舉實施不在籍投票，以現階段來說，肯定是一個災難。我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的玫瑰。



民眾黨推動的“境內移轉投票”是指不必回到戶籍地投票。例如戶籍在高雄，在台北求學的大學生，可就近在台北投票，不必再大老遠回到高雄投票。



“立法院”內政、司法及法制委員會28日召開聯席會議審查“行政院”函送“中央選舉委員會”委員提名名單，並邀請“行政院”秘書張惇涵，“中選會主委”被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆等人列席。



中國國民黨籍“立委”牛煦庭質詢時問及，目前很多“立委”提案修《公職人員選舉罷免法》，或是不在籍投票的相關草案，大家版本都不一樣，但基本上都限於境內移轉投票，不見得每次投票都得舟車勞頓，若“立法院”通過修法新增不在籍投票相關制度，你會不會忠實執行？