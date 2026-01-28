誰在說謊？對美關稅漲跌朝野各說各話

台官方宣稱台灣傳產獲得減稅，但在野黨卻反駁，強調是加稅，因比較基準不同，各說各話。(圖:民進黨) 中評社台北1月28日電／台美關稅談判底定，台官方宣傳，台灣輸美產品關稅已從20＋N調降為15%，在野黨“立委”卻抨擊，“此次台美談判結果實質是加稅，”各說各話。“經濟部”今天呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。



“經濟部”強調，2026年1月16日與美方達成15%且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）之稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件。



對此，台灣政治大學經濟系兼任教授林祖嘉日前發文表示，台灣拿到對等關稅15%，這只適用在台灣對美出口只佔二成多的傳統產業上面，真正受惠的可能衹有機械與汽車零組件等少數產業。而且這些產業原本輸美的關稅稅率大約不到4%，現在要面臨15%的關稅，但是台灣政府卻仍然很高興！我們實在很懷疑，這15%的關稅到底可以增加多少台灣對美國的出口？



近日朝野都在網上發布關稅調整前後對照圖，以汽車零組件為例，原關稅是6.25%，現在是15%，增加了8.75%；但根據民進黨的說法，原本是26.25%，現在是15%。民進黨所謂的26.25%是6.25%＋20%。



兩個說法不同之處在於，民進黨沒提特朗普對等關稅之前的稅率，而是用特朗普發布對等關稅之後的稅率與談判降為15%之後的稅率做比較，就會變成在野黨抨擊是增稅，台官方卻稱是減稅。