傅崐萁：國民黨團將自提軍購版本　討論中

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）針對中國國民黨“立法院”黨團將自提“國防”特別預算條例版本，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁28日上午在朝野黨團協商前受訪表示，黨團內部正就“行政院”、“國防部”提出的新台幣1.25兆元“國防”特別預算院版進行全面檢討，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。



傳出國民黨團及智庫正在研擬藍版軍購特別條例草案，“能買的武器項目都會有”，考量到美方未來可能對台會有下一步“軍購案發價書”，金額將在4千億元以上、9千億元以下，將分年編列辦理。



對於在野黨各自提出軍購版本，“行政院秘書長”張惇涵今天抨擊民眾黨團提出草案版本缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行；他強調，在野黨如果真的支持軍隊，不要用侮辱軍隊的說法提自己的軍購特別條例。



“立法院”28日舉行朝野黨團協商，傅崐萁會前受訪指出，軍購案牽涉“國家安全”，國民黨團態度一向審慎，目前所有相關內容都還在內部檢討階段，尚未做出最終決定。未來若有具體結論，一定會在黨團大會充分討論後，正式對社會報告。