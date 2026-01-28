賴籲在野勿擋貿易談判　黃國昌拒簽空白支票

民眾黨主席黃國昌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨主席黃國昌今日在“立法院”受訪，面對台“國防部”質疑民眾黨自提的軍購條例“缺乏配套”，黃國昌強烈反擊，直指行政部門才是真正的“規劃混亂”。他舉出過去採購案屢因美方變掛而被迫調整的荒謬先例，強調在野黨支持防務，但絕不接受“行政院”缺乏整體思維的濫編預算。對於賴清德呼籲勿阻擋貿易談判，黃國昌則強硬表示，“國會”迄今未見談判文本，行政部門不應要求“立法院”在資訊不透明的情況下，預先簽署“空白支票”。



“立法院”近期因“行政院”提出的1.25兆新台幣防務特別預算案陷入僵局，該預算旨在因應日益升溫的地緣政治風險及美方對於台灣提高自我防衛能力的壓力。與此同時，民眾黨提出對案版本，卻遭民進黨“立委”與“國防部”批評內容引用機密數據恐涉洩密，且購買裝備缺乏後勤配套。此外，隨著美國新政府對亞太盟友採取更強硬的貿易立場，賴清德日前引用韓國遭到美國總統特朗普提高關稅懲罰為例，呼籲在野黨勿阻擋貿易談判法案以免招致關稅報復。



針對“國防部”批評民眾黨版軍購條例“有買裝備卻無配套”一事，黃國昌反批“行政院”的建軍思維才是不知所云。他指出，“行政院”一方面批評在野黨版本，但回頭看政府自己的規劃，過去編列預算並經“立法院”通過購買M109A6自走砲，最後卻因美方不生產而被迫改買海馬斯多管火箭系統。黃國昌質問，這種因應變數而拼湊出的採購清單，顯示建軍計劃荒腔走板，連M1A2戰車是否適合台灣地形、潛艦自造的決策過程都說不清楚，行政部門根本沒有資格指責在野黨的版本缺乏配套。