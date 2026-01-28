蕭旭岑：國共交流有九二共識基礎　不需門票

國民黨副主席蕭旭岑。（中評社 張嘉文攝） 國民黨副主席蕭旭岑（左）與國民黨智庫副董事長李鴻源。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）《自由時報》近期多篇“獨家”報導，指中國國民黨阻擋“國防”特別條例，藉此換取北京安排國共論壇。對此，國民黨副主席蕭旭岑今天表示，國民黨昨天已正式提告該媒體，相關內容都是編故事，並譴責“國安”人士躲在媒體後面，編造故事、認知作戰。



蕭旭岑說，國民黨推動兩岸交流還需要“門票”嗎？國共兩黨有共同的政治基礎，九二共識、反對“台獨”，歷任黨主席前往大陸交流，哪一次是用軍購做“門票”？躲在媒體背後的“國安”人士編故事，操作不當，已經變成笑話，賴清德應該約束一下“爪牙”，不要再破壞兩岸交流。



蕭旭岑今天召開記者會宣布，將於2月2日至4日偕同國民黨智庫“國政基金會”副董事長李鴻源和40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。



蕭旭岑在會中回應媒體有關此次交流是否有門票或者條件交換，他說，國民黨昨天已經提告自由時報，撰稿記者日前先說國民黨阻擋軍構不力，所以“國共論壇”遲未確定，後來又說國民黨阻擋軍購有力，下周要辦“國共論壇”，相關內容都是編故事。



蕭旭岑表示，事實上國共之間已經就雙方關心、討論的議題磋商幾個月了，絕對沒有政治性的議題，他也譴責“國安”人士躲在媒體後面，編造故事、認知作戰，希望“賴政府”與民進黨高抬貴手，讓台灣民眾關心的議題能真正藉由兩岸交流，讓台灣獲得更多的協助與回饋。



他也強調，國民黨推動兩岸交流還需要所謂的門票嗎？國共兩黨有共同的政治基礎，就是九二共識、反對“台獨”，從過去歷任黨主席連戰、朱立倫、吳伯雄、馬英九、洪秀柱前往大陸交流，哪一次需要用軍購做門票？躲在媒體背後的“國安”人士編故事，操作不當，已經變成笑話。



蕭旭岑認為，民進黨用這方式阻擋，就是因為害怕國民黨成功協助兩岸交流，幫台灣人爭取利益，才會發明那些荒腔走板的故事。而對美軍購要嚴審，和兩岸交流這根本是兩回事。