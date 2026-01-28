陸配任公職　游盈隆：法律留下模糊空間

“中選會主委”被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月28日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍6名不分區“立委”即將於2月起輪替，其中陸配李貞秀也在內，台“內政部”、陸委會卻主張得繳交喪失國籍證明。曾任陸委會副主委的“中選會主委”被提名人游盈隆28日表示，兩岸關係高度複雜，目前為止法律也留下模糊空間，“中選會”沒能力處理這樣的問題。



“立法院”內政、司法及法制委員會28日聯席會議審查“行政院”函送“中央選舉委員會”委員提名名單，並邀請“行政院”秘書張惇涵，“中選會主委”被提名人、台灣民意基金會董事長游盈隆等人列席。



民眾黨籍“立委”劉書彬質詢時問及，陸配在台灣戶籍滿十年後，依兩岸人民關係條例可以參政，且也須經“中選會”審查具有候選人資格，但“內政部長”劉世芳主張，陸配可以參選，但當選後、就任前必須依國籍法第二十條，提出放棄中國國籍證明，否則將撤銷公職資格。她認為有三大問題，包括：法律適用、參政公平性、“國家”忠誠如何制度化？



游盈隆回應，這確實是非常棘手的問題，對“中選會”來說，站在保障參政權的立場，樂見所有台灣民眾的參政權要有完整保障，但兩岸關係高度複雜，相關法律到目前為止也未有非常完備清楚的立法，因此留下模糊空間。



游盈隆說，這個模糊空間，“內政部”有“內政部”的主張，“中選會”幾乎沒有主張什麼的立場，但主觀上，兩岸是高度複雜的問題，這樣的問題是好幾個價值牽涉其中，即便過去多年來經過中國國民黨執政、民進黨執政，但通通沒有就根本解決問題，這個問題遺留下來，要交給“中選會”處理，“中選會”沒有這樣的能力。



游盈隆指出，根據法律學，特別法優於普通法，但因為兩岸關係高度複雜，牽涉非常複雜的歷史因果，可能衍伸很多問題，選務機關沒有職權去做讓所有人都滿意的處理。