馬太鞍溪案　傅崐萁：勿讓司法淪賴御用打手

國民黨“立院”黨團總召傅崐萁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）檢方偵辦去年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，中國國民黨反告“內政部長”劉世芳、“農業部長”陳駿季、“經濟部長”龔明鑫等人涉犯廢弛職務釀成災害、過失致死等罪嫌。國民黨團“立法院”黨團總召傅崐萁28日表示，“中央”、地方都應全面檢視，勿讓司法淪為賴清德御用打手。



對於國民黨“立法院”黨團與花蓮縣議會黨團的提告，劉世芳未作回應。



檢方偵辦花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害案，光復鄉長林清水遭羈押禁見，媒體報導指出，檢方後續不排除向上偵辦縣長徐榛蔚，藍營對此高度不滿。國民黨籍“立委”翁曉玲、陳玉珍、林倩綺，以及花蓮縣議會國民黨團28日前往台北地檢署按鈴告發，指控台“內政部長”劉世芳、“農業部長”陳駿季、“經濟部長”龔明鑫等人，涉嫌廢弛職務釀成災害，甚至涉及過失致死等罪嫌。



“立法院”28日舉行朝野黨團協商，傅崐萁會前受訪表示，馬太鞍溪事件事關重大，希望“中央政府”能以一致標準面對，從“中央”到地方全面檢視責任歸屬，司法應具有“皇后的貞操”，不能選擇性辦案，更不應成為賴清德對付異己的工具。



傅崐萁指出，過去“立法院”內有許多重大案件石沉大海，檢調與司法本應是維護社會公平正義與安定的重要力量，若淪為政治打手，將嚴重傷害人民對司法的信任。