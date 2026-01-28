謝龍介、柯志恩合體李鴻源　拋防災都更訴求

藍委謝龍介、柯志恩與李鴻源共同召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 李鴻源。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電（記者 俞敦平）台南維冠大樓震災將屆滿10周年，中國國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩與前台“內政部長”李鴻源今日共同召開記者會，針對台灣防災韌性提出檢討。面對去年全台4級以上地震頻率暴增6倍的數據，3人示警台灣已進入“強震密集期”，但防災進度卻未隨之升級。



李鴻源指出，推動防災型都更如同“政治自殺”，但防災不應是討好選民的工具。謝龍介與柯志恩展現角逐南二都首長的擔當，承諾將優先處理危老建築與防災保險，並提出包括提高地震險投保率、落實紅黃單追蹤等4大訴求，強調南台灣需建立跨縣市的區域聯防機制。



2016年2月6日凌晨的小年夜，芮氏規模6.6的地震重創台南，維冠金龍大樓倒塌造成115人罹難，成為台灣人心中難以抹滅的傷痛。10年過去，台灣並未遠離地震威脅，根據氣象署資料，2025年全台4級以上地震高達62起，遠高於過去5年平均的9起。隨著近期嘉南地區地層活動頻繁，加上全台屋齡30年以上老屋已突破5百萬棟，如何避免維冠悲劇重演，成為此次記者會的核心焦點。



記者會開場，謝龍介首先推崇李鴻源在防災領域的專業，特別提及去年花蓮馬太鞍溪發生堰塞湖潰堤危機時，正是李鴻源帶領團隊提前判讀數據、協助“內政部”擬定決策，才讓災害降至最低。謝龍介話鋒一轉，感嘆10年來當年的台南市長賴清德一路高升至“行政院長”、“副總統”乃至“總統”，但南台灣面臨的地震威脅卻不減反增。他指出，去年嘉南地區光是受損房屋開出的紅單就有500張、黃單超過1500張，顯示防災整備已刻不容緩。



針對防災型都更推動牛步，李鴻源拿出一張早在2013年就製作完成的“災害潛勢圖”指出，當年國家地震中心就曾警告，若台北發生規模6.2地震，將有4000棟房屋倒塌；若規模達7.3，倒塌數更恐飆升至3萬5千棟。這份套疊了山腳斷層與高風險建物資料的圖資，當年早已交給包含台南在內的各縣市首長，建議針對潛在危樓推動中繼屋與都更。李鴻源指出，推動防災型都更往往被視為“政治自殺”，因為九成支持者沈默，卻會被一成反對者“搞死”，導致民選首長寧可做討好民眾的小事，也不願碰觸防災大事。他公開期許有意扛起南二都責任的謝龍介與柯志恩，未來若入主市府，務必與結構技師公會合作，將這些危樓找出來並解決。



柯志恩則以日本防災經驗為鏡，播放了日本模擬富士山爆發與東京火山灰災害的影片，對比台灣防災教育的不足。她指出，日本的防災手冊厚達3百頁，核心精神是讓民眾“面對最壞的那一天”，內容鉅細靡遺地涵蓋斷水斷電1個月、衛生惡化、甚至災民收容所可能發生的性侵與隱私問題，而非像台灣僅流於“掃QR Code”或口號式的宣導。柯志恩強調，防災必須內化為生活習慣，政府有責任告知市民在最不舒服的狀態下該如何生存，特別是南部擁有眾多斷層帶，中央資源不應重北輕南，南部縣市更應建立自己的防災韌性。

