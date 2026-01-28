秀政績　綠大咖出席高雄高鐵檢修場上樑

“交通部長”陳世凱、民進黨籍高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲28日在上樑前合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月28日電（記者 蔣繼平）高鐵是台灣西半部南北通勤的必搭的大眾交通工具，台北到高雄直達車每小時1班，時間約96分鐘。為了增加運能，台灣高鐵今年將引進新一代列車，預計明年上線。高雄左營基地為此增建第二檢修場，綠營政要28日出席上樑典禮鋪陳政績。



台灣高鐵公司今年將引進新世代列車“N700ST”，為了擴大後勤維修量能，正在增建“高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠”，28日舉行上樑典禮，“交通部長”陳世凱、民進黨籍高雄市長陳其邁、高鐵董事長史哲、綠委許智傑等人出席。



史哲表示，高鐵通車19年，開通時運量日均4萬到6萬人，疫情前16萬人，前年21.5萬人，目前已達22.5萬人。若週五、六、日單日運量破30萬人，就知道與演唱會經濟有關。他笑稱“現在非常怕鳳梨，因為運量一直在成長”。



史哲指出，高鐵準點是來自高妥適率，日間美好來自夜間的分秒必爭，因為每天早上5點50分第一班列車，半夜12點05分收班後，幾乎都要回到左營，維修時間衹有不到五個小時，要做車輛檢查與軌道巡檢，高鐵公司員工5200人，有一半是在維修。



陳世凱表示，12組新列車預計8月抵台，預計明年8月上線，尖峰時刻增加50%運量，讓台北高雄的直達車更多，高鐵起點在左營，維修人員都是高雄子弟，盼增建中的第二檢修場、燕巢總機場，高雄市政府給予支持。



此增建工程經費約新台幣51億元，2024年1月動工，預計2027年底完工。陳其邁強調，這也是高鐵第一個採用、通過綠色標章的綠建築認證的基地，展現高鐵公司落實ESG與永續發展的具體成果，讓交通建設成為城市邁向低碳未來的重要基礎。



對於高鐵新列車加入後可望帶來的日常改變，許智傑表示，目前高鐵的北高直達車96分鐘，目前1小時1班。若直達班次更多，且新增沒有過站台中的直達車，預計時間將越快，盼新列車加入後，運量提升、效率越高，民眾搭乘會更有感。