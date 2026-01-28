傅崐萁：台美關稅談判完全蓋牌是要怎審查？

“立法院”28日舉行閉門不開放採訪的朝野黨團協商，由院長韓國瑜（中）主持。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普不滿韓國國會遲未通過美韓貿易協定，揚言將關稅自15%提高至25%，賴清德呼籲“國會”別讓談判出現變數。中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁28日痛批，台美關稅談判內容“完全蓋牌”，“國會”無法參與、也無從審議。國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示，“行政院長”卓榮泰將於下個會期3月3日赴“立法院”進行專案報告。



“立法院長”韓國瑜28日主持朝野黨團協商，出席者包括傅崐萁、國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、“立委”王鴻薇、牛煦庭；民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；台灣民眾黨團副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”麥玉珍，並有各“部會”首長官員列席。



會中討論台灣民眾黨團提案，建請院會作成決議，邀請“行政院長”率相關“部會”首長，就“台美關稅談判之進程、方針、原則及產業衝擊影響評估”於1個月內進行專案報告。



傅崐萁指出，特朗普揚言對韓國提高關稅至25%，原因在於韓國國會尚未完成審查；反觀台灣，“中華民國”“國會”至今“連談判內容都沒看到”，卻被要求配合執行，形同只能“看媒體報導”。他質疑，日、韓談判均帶著企業共同參與，台灣卻傳出對美投資高達5千億美元、形同高比例“保護費”，相關條件、產業衝擊評估卻全無資料，農林漁牧與汽車產業是否面臨零關稅開放、台灣汽車產業是否恐一夕受創，“國會”都無從得知。



民進黨團書記長陳培瑜回應，“行政院”自7月起已多次進行專案說明，相關部會8月也陸續報告，“行政院”經貿談判代表辦公室亦出席機密會議，並非“黑箱”。她指出，民眾黨團副總召張啟楷未出席機密會議，在野黨應支持“行政院”後續的關稅談判成果。



韓國瑜裁示，2月24日新會期開議首日將由卓榮泰進行施政報告；至於台美關稅議題，另訂於3月3日邀請卓榮泰赴“立法院”進行專案報告。