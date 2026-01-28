蕭旭岑：鄭麗文訪大陸的事還沒明確訊息

國民黨副主席蕭旭岑召開記者會宣布率智庫團赴北京交流。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑今天召開記者會宣布下周率領智庫赴大陸交流的細節，至於國民黨主席鄭麗文的訪陸規劃，蕭旭岑表示，這是雙邊交流的重要一環，目前持續累積互信、進行深度交流，但鄭訪陸的部分，目前還沒有明確訊息。



蕭旭岑今天在智庫“國政基金會”召開記者會宣布，將於2月2日至4日，偕同智庫副董事長李鴻源和40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。他在回應媒體有關鄭麗文後續訪陸的問題時，做出以上表示。



至於此行是否可望見到大陸國台辦主任宋濤？以及是否當面向宋濤談及“鄭習會”？



蕭旭岑說，國共雙方的互動跟交流都是基於互信，所以到對岸去當然會觸及此次活動重點，也會和一些對岸重要人士互動，我們還是持續累積互信、進行深度交流。但有關鄭麗文訪問大陸的事情，目前還沒有確切訊息。



媒體追問，是否有機會和中共中央政治局常委王滬寧會面？蕭旭岑說，我們是客人到大陸訪問，所以“客隨主便”，尊重大陸方面的相關安排。



談到此次交流和過往的國共論壇有何不同？蕭旭岑表示，有關名稱問題外界一直有誤解，從2005年國共兩黨智庫平台建立以來，就被俗稱所謂“國共論壇”，但從最初的兩岸經貿論壇再到最近一次的兩岸發展和平論壇，其實都是智庫交流的型式，只是觀念上的不同。