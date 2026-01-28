謝龍介、柯志恩駁抹紅　反不透明的凱子軍購

左起藍委謝龍介、李鴻源、藍委柯志恩共同接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”謝龍介、柯志恩與前台“內政部長”李鴻源今日於“立法院”接受聯訪，針對綠營質疑李鴻源訪中是為“擋防務預算換利益”一事進行反擊。兩人強調，李鴻源此行是以智庫的身分，聚焦防災與避戰等專業民生議題，與意識形態無關。



針對“行政院”提出的新台幣1.25兆防務特別預算，謝龍介指出美方報價與台灣編列金額存在巨大落差，國民黨反對的是資訊不透明的“凱子軍購”，而非阻擋防務發展，呼籲執政黨勿將在野黨的監督職責惡意扭曲為政治綁樁，應回歸預算實質內容的理性討論。



前“內政部長”李鴻源預定於2月2日隨國民黨的智庫訪問團前往中國大陸進行交流訪問，引發執政黨“立委”強烈抨擊。綠營質疑，在“行政院”甫提出總額高達1.25兆元的新式防務特別預算案之際，國民黨大動作訪陸，恐涉及以“凍結或刪減防務預算”作為兩岸交流的交換籌碼。執政黨除批評此舉有違台灣利益，更將在野黨對海空兵力採購項目的審查，定調為配合對岸統戰的“弱化防務”行為。



針對李鴻源訪陸爭議，柯志恩首先定調此次行程的專業屬性。她指出，李鴻源此行核心議題鎖定在其防災與避戰的專業領域，包括水利工程及民生相關問題的探討。她認為，當兩岸能透過具體民生議題進行實質交流時，外界不應過度擴大解釋或強加意識形態。對於輿論擔憂此行可能被陸方利用，柯志恩認為台灣人民的眼睛是雪亮的，只要交流內容公開透明並鎖定專業，無須預設過多立場，民眾自有判斷。

