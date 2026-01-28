台中禽流感撲殺5千雞隻　盧秀燕令防堵疫情

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月28日電（記者 方敬為）台中市豐原區一處畜牧場爆發禽流感疫情，中國國民黨籍市長盧秀燕今天證實有業者未如實通報雞隻病死情況，是鄰居檢舉，經調查確認是禽流感，市府將針對業者隱匿疫情開罰，並對剩餘5千多隻雞撲殺。同時她已下令成立前進指揮所，全面訪查全市其他171家養雞場，防堵疫情傳播。



台中市豐康牧場近來傳出蛋雞大量死亡，鄰居發現業者偷掩埋死雞還正常出蛋，上網揭發此事。盧秀燕28日列席市議會受訪表示，豐原地區蛋雞場的雞隻死亡，已經證實是禽流感陽性，市府成立前進指揮所，案場已進行全面消毒、工作人員及人車管制。



盧秀燕說，市府已通知所有市場通路，該養雞場流出的雞蛋全面下架、追回銷毀。還在場內的雞隻，這兩天就會全面撲殺。台中市有171個雞場，市府將全面訪查避免發生傳染，對於案場沒主動通報及依法進行銷毀，將會開罰。



市府農業局長李逸安表示，蛋雞場在養數量約7千隻，屬中型規模，動保處人員到現場發現，雞隻呈現呼吸道窘迫等禽流感症狀，已進行採樣，送“農業部”獸醫研究所，預計這兩天將全場撲殺。至於售出的雞蛋將比照去年的毒蛋模式，由衛生局進溯源管理、全數追回。市府會依照疫調結果追究隱匿不實的責任，不排除依違反《動物傳染病防治法》的規定，處新台幣5萬到100萬元的罰鍰。