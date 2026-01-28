綠白激烈爭辯總預算　韓國瑜再當和事佬

韓國瑜主持朝野協商。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）“立法院”28日舉行朝野黨團協商，針對總預算案、新興計劃先行動支等多項議案研商。藍綠白三黨團在總預算議題上火藥味十足，尤其是台灣民眾黨“立法院”黨團副總召張啟楷與民進黨團書記長陳培瑜多次高分貝交鋒，國民黨籍“立法院長”韓國瑜數度出面當和事佬緩頰、降溫。



閉門協商由韓國瑜主持，與會者包括國民黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥，以及藍委王鴻薇、牛煦庭、謝衣鳯、徐欣瑩；民進黨團方面則有總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、“立委”張宏陸；民眾黨團則由副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、白委麥玉珍出席，並有多位“部會”首長列席。



在總預算議題上，國民黨與民眾黨提案，要求針對具有急迫性與重大民生影響的新興資本支出及新增計劃，先行動支。民進黨團則表達反對，柯建銘說，無法接受以政治手段處理“中央政府”總預算。張啟楷反批，民進黨造謠藍白僅給2%預算，強調“緊急民生要先給”。陳培瑜則高分貝回擊，指藍白亂刪亂砍、又不敢審預算，雙方你來我往，場面一度失控。



“行政院”政務副秘書長阮昭雄表示，期待總預算盡速付委審查；傅崐萁則反指“行政院”違法編列預算。



在《衛星廣播電視法》修法討論時，傅崐萁與張啟楷接連痛批通訊傳播委員會（NCC）打壓言論自由、淪為特定政黨工具；NCC代理主委陳崇樹回應，將加快幕僚作業。陳培瑜要求勿造謠、就法論法，柯建銘也提醒應聚焦研商內容。



面對藍綠白持續交鋒，韓國瑜多次出聲喊話“降溫、降溫”，要求各方簡短扼要、平心靜氣，最後宣布休息5分鐘，為緊繃的協商氣氛踩煞車。