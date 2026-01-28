謝龍介柯志恩合體　宣示南高連線攻深綠票倉

左起藍委謝龍介、李鴻源、藍委柯志恩接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月28日電(記者 俞敦平)被視為中國國民黨2026年收復台南、高雄兩大深綠失土的熱門人選，中國國民黨籍“立委”謝龍介與柯志恩今日共同召開記者會。兩人不談政治口水，改以“維冠金龍大樓倒塌十周年”為題，邀請台前“內政部長”李鴻源體檢南部防災韌性。柯志恩證實，這不僅是針對防災議題的合作，更是未來“南高連線”區域聯合選戰策略的起手式。



謝龍介與柯志恩兩人強調將撇開政治攻防，鎖定南部選民最關心的居住安全與民生議題，展現跨縣市治理的準備與決心，試圖以專業問治理破藍綠板塊限制。



2016年2月6日凌晨，南台灣發生規模6.6強震，導致台南永康維冠金龍大樓倒塌，造成115人罹難，成為台灣近年最嚴重的公安意外之一。隨著2026年縣市長選舉腳步逼近，國民黨在南部艱困選區的布局備受關注。長期深耕台南的謝龍介與將再次挑戰高雄市長的柯志恩近期頻頻連線互動。此次兩人選在維冠事故屆滿十周年前夕，邀請水利與防災專家李鴻源共同檢視南部地質與建築安全，被試圖跳脫傳統藍綠對決框架，改以“區域治理”與“安全守護”作為爭取南部中間選民認同的關鍵戰略。



針對外界好奇兩位國民黨參選人跨縣市合體，是否意味著台南與高雄將在未來選戰中採取結盟模式，柯志恩在受訪時給予正面回應。她表示，只要是對整個南部發展有益的事，雙方就會展開合作。她特別強調，今日的記者會刻意撇開政治議題，專注於維冠大樓倒塌十周年後的省思，希望能透過專業視角，預防性地告訴民眾未來該做什麼，這才是南部鄉親最在乎的議題。



對於未來的選戰佈局，柯志恩進一步指出，這真要說確實屬於“區域聯合”的選戰策略。她承諾，只要能對南部選民有實質幫助，她與謝龍介未來將會共同提出聯合政見，這不僅是口頭上的呼應，更是雙方完全同意且正在執行的戰略方向。透過連結台南與高雄的生活圈與治理議題，兩位委員試圖用具體的民生政策，說服南部選民他們具備解決問題的能力。