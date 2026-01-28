蔣萬安推好孕專車升級　樂見其他縣市跟進

台北市政府與Uber舉辦“好孕乘車政策與Uber合作發布記者會”，台北市長蔣萬安出席。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月28日電（記者 莊亦軒）Uber加入台北市政府的好孕專車服務，中國國民黨籍台北市長蔣萬安在記者會上表示，好孕專車從2023年上路到去年底，服務了超過3萬名孕婦，服務趟次到下個月也即將突破100萬人次，這是一個非常具體的成果，也是重要的里程碑。蔣萬安說，也看到了很多縣市願意跟進提供給孕媽咪這樣的好孕專車服務。



蔣萬安1月6日宣布，台北市中小學的營養午餐免費，各縣市陸續跟進，目前僅剩新北市、嘉義縣、嘉義市，3縣市尚未實施。



台北市政府與Uber28日在台北市政府一樓大廳舉辦“好孕乘車政策與Uber合作發布記者會”，Uber與合作車隊正式加入台北市政府“好孕2U專車計劃”，為孕媽咪帶來“好事‘乘’雙”的移動體驗，不僅代表Uber與台北市府雙方的攜手合作，更帶來“運能效率”與“行程安全”的雙重升級。



蔣萬安致詞時表示，還記得三年前台北市創全台之先，首度推出好孕專車。當時他帶著三寶來參加，現在三寶已經沒辦法抱在胸前了。三寶昨天剛過三歲生日，現在非常活蹦亂跳，是蔣萬安家的聊天擔當，每天話不停，問幾十個為什麼，非常可愛。



蔣萬安表示，我們很高興Uber加入我們這項政策，他們在台灣深耕十年，而且估量非常大。平均3至4分鐘就能叫到車。Uber的加入有幾個亮點，是台灣第一次透過數位平台與地方政府合作。第二是Uber的加入，讓服務的車輛數翻倍的成長。第三是讓所有孕媽咪，有兒童安全座椅的車輛選擇，成為全台第一。