在野會擋台美關稅協議？盧秀燕：大家一起努力

台中市長盧秀燕受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月28日電（記者 方敬為）美國總統特朗普日前將韓國進口關稅無預警自15%調升至25%，外界擔憂美台關稅協議“立法院”未早日通過，恐怕步韓國後塵。中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，對外交涉是政府的職權，相信政府會有效控管，盼關稅只降不升。



盧秀燕28日列席台中市議會備詢，針對美台關稅協議審議時程議題受訪表示，現在台美關稅是15%，對外交涉是政府的職權，相信民進黨政府會有效控管，希望控制在15%以下。中部地區是台灣產業最主要的聚集地，盼關稅只降不升，最好降到比15%還要低。如果沒辦法降低，至少要維持現行的15%，大家一起努力。



民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則提出臨時動議，籲請台中市的“立法委員”支持政府對美國關稅談判的協議成果，共同守住台中產業關鍵的關稅防線，也要求盧秀燕應該展現影響力，讓協議盡速通過，以免關稅談判結果生變。



不過該動議經民進黨黨團一致覆議後，遭國民黨台中市議會黨團反對，最終未能通過。綠營痛批，盧秀燕宣稱保護產業是打假球，國民黨以政治立場凌駕產業生計，封殺台中傳統產業的生路。國民黨團強調，審理關稅協議是“立法院”權限，不宜由台中市政府介入。