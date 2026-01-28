蕭美琴挺陳其邁子弟兵張以理　合體掛看板

民進黨左楠區議員參選人張以理，蕭美琴助陣力挺。（照：張以理提供） 中評社高雄1月28日電／蕭美琴今年首面為地方議員參選人掛設的助選看板，今天正式亮相，地點選在高市左營區自由四路與重信路口的顯眼轉角。看板畫面中，蕭美琴與民進黨左營楠梓市議員參選人、前高雄市青年局長張以理並肩合影，幫忙“牽線”的“立委”邱議瑩也到場見證，這面看板被視為重量級人物首度為地方年輕世代“點名背書”。



邱議瑩透露，這面看板並非例行安排，而是她親自向“好姊妹”蕭美琴拜託，希望能為左楠選區具潛力的年輕人才張以理加油打氣。她表示，張以理是“會做事、能扛責任”的新生代代表，值得被更多人看見。



根據《中時新聞網》報導，張以理的父親為長老教會牧師，過去曾與蕭美琴的父親在公務與教會事務上多次合作，累積深厚情誼，也曾協助蕭美琴本人主持活動與動員。同為基督教長老教會子弟，這份長期建立的信任與互動，成為此次合掛看板的重要背景。



張以理現年39歲， 大同大學工業設計研究所碩士，曾擔任高雄市青年局長，歷經五年首長歷練，熟悉市政運作，也長期深耕左營、楠梓基層，被視為民進黨在左楠布局中的重要新生代人選。此次同時獲得蕭美琴、市長陳其邁以及“立委”邱議瑩三方力挺，被解讀為“中央”與地方團隊對其能力與人品的高度肯定，也象徵對年輕世代參政的期待。