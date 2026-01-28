與黃仁勳同台簽約？蔣萬安：還沒確定

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月28日電（記者 莊亦軒）輝達執行長黃仁勳預計29日抵達台灣，展開三天的密集行程。台北市政府積極邀請黃仁勳與中國國民黨籍台北市長蔣萬安共同出席輝達在北投士林科技園區（北士科）T17、18基地的簽約儀式。針對是否與黃仁勳見面？他表示，黃仁勳行程非常滿，一切都還沒定，將持續保持聯繫。



黃仁勳預計29日抵台，30日參加台灣輝達尾牙，31日將再度舉辦“兆元宴”，邀請台灣AI供應關鍵伙伴共進晚餐。據傳出席名單涵蓋台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗甯、和碩集團董事長童子賢、仁寶董事長陳瑞聰、華碩、宏碁、英業達等企業高層，陣容堪稱近年台灣科技業最盛大的聚會之一。



台北市政府積極邀請黃仁勳與市長蔣萬安共同出席輝達台灣新總部位於北士科T17、T18基地的簽約儀式。該基地將透過都市計劃變更合併兩塊土地，打造輝達海外首個企業總部“NVIDIA Constellation”，預估建置期需2至3年。即便新總部未來完工，輝達仍可能保留南港玉成廣場的辦公室作為研發與營運空間，顯示該公司在台團隊規模持續擴張。



蔣萬安28日出席“Uber好孕程車政策發布記者會”，被媒體問及是否將與黃仁勳見面？蔣萬安表示，一切都還沒定，他可以理解黃仁勳這次行程非常滿，市府會持續和輝達保持聯繫。



台北市政府日前已核定輝達台灣總部投資計劃書，並依據輝達需求審議通過T17、T18基地都市計劃變更案，台北市副市長李四川26日表示，接下來還有議價等行政作業，一定會在農曆過年前簽訂合約。