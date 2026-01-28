戴錫欽：鄭麗君仇恨值不高　對蔣萬安威脅大

國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽（右）接受訪問。（截自POP撞新聞YouTube直播畫面) 中評社台北1月28日電／民進黨台北市長選將尚未底定，近日有人點名台北101董事長賈永婕。對此，中國國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽今日受訪指出，就他的了解，“這真的是不可能的事情”。如果民進黨派“行政院長”卓榮泰選北市應該只有基本盤，但如果民進黨不只是想守成，還說服“副院長”鄭麗君首次參選，那藍營就要嚴陣以待了。



戴錫欽分析表示，鄭麗君仇恨值不高，對蔣萬安威脅更大，一定有機會拿到台北市40%至45%選票，蔣萬安就要想辦法拚過半支持。



戴錫欽今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時指出，周日有到附近看霍諾德攀爬101，能夠順利把台北101、台灣行銷到全球讓人民感動，過程還是驚險刺激。他透露，上周六因天候因素霍諾德取消之後，下午就接到賈永婕電話，才知道該團隊經過緊急開會，擔心周日如果天候也不佳，希望能把周一也納入備案，加上周一是上班日，因此趕緊協助致電給副市長林奕華，希望市府趕快啟動相關局處動起來幫忙，市長蔣萬安也表示全力支持，還好周日確定能爬，後來結果是好的。



針對有海外媒體、勞工團體對該場活動有不同意見，戴錫欽說，據他了解，市府相關單位在工安要求、緊急防護各方面配套做到最高規格，該團隊也花很多時間做精密安排。



外界點名賈永婕選台北市長，戴錫欽表示，“這真的是不可能的事情”，以跟她的互動跟了解，101歷任董座都會有些話題性，賈上任後不管在101煙火創新，或是這次徒手攀登活動，的確讓人耳目一新，且成功行銷台北、台灣，但其實會有人講到賈選台北市長，“不覺得凸顯民進黨沒有人選嗎？”不敢說賈百分百沒機會選上，但選舉應該不會是她優先選項。另外，賈也在臉書表示，“請不要叫我去選舉！選舉一點都不好玩！我的屁股才剛坐熱一點耶？”



戴錫欽認為，蔣萬安的選舉是今年大選最值得關注的指標，不僅是連任與否，還有得票情形以及外溢效應到外縣市選情。他強調，蔣萬安在這3年的服務基本上滿意度是大於不滿意度，包含大巨蛋啟用、捷運六線齊發、營養午餐免費等政策，雖然白營有不同意見，但民眾大多數都是支持的。



戴錫欽強調，蔣萬安政績是否讓市民有感並轉化為選票很重要，因為連任要拚的是政績，這也是北市許多議員只當選1屆的原因，在第2屆因為已經沒有新人紅利，而且台北市民也都樂於給新人機會，所以更重要。



面對2026民進黨最後會派出誰？戴錫欽分析，關稅談判底定是15%時，覺得卓榮泰、鄭麗君的狀況都逐漸在提高可能性當中，尤其是鄭；如果民進黨想要守成，應該會推出卓，但卓來選應該只有基本盤；如果民進黨不只是想守成，還說服鄭首次參選，“那我們（藍營）就要嚴陣以待了。”



被問及“是否認為鄭麗君比卓榮泰在台北市更強？”戴錫欽回答“當然”，台北市選民喜歡的屬性，像民進黨“立委”王世堅是個典型，很真實、講話有梗、能吸引年輕人目光，對選舉有加分，敢斷言王不會出來選。



戴錫欽進一步分析，如果民進黨不只是要守住基本盤，還要減低蔣萬安外溢效應，鄭麗君會是最好選擇，包括形象；這次關稅談判、產業界來講，這些都是基本盤之外，更有機會爭取中間選民認同。



戴錫欽還說，鄭麗君在形象上過去不僅大罷免角色較少，也沒有捲入政治口水及意識形態，仇恨值不高，將對蔣萬安威脅更大，一定有機會拿到北市40%至45%選票，蔣萬安就要想辦法拚過半支持，當蔣萬安要花更多心力著墨在台北市選戰，外溢效應就會遞減，對其他縣市選情拉抬就會減低，對國民黨整體選戰就是衝擊。



戴錫欽強調，若是鄭麗君出來選，希望雙方能夠在公共政策上有更多論述，有對市政願景的比較，這場選舉會非常有價值，對市民來說是豐收的。