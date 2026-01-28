社福捐愛心年菜助桃園弱勢家庭　張善政感謝

唐氏症基金會28日到桃園市政府捐贈愛心年菜，由桃園市長張善政代表受贈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月28日電（記者 盧誠輝）農曆春節將屆，社福機構唐氏症基金會28日到桃園市政府捐贈702份愛心年菜給桃園市弱勢家庭，中國國民黨籍桃園市長張善政代表受贈並頒發感謝牌，他在致詞時特別感謝唐氏症基金會為社會公益付出的努力與關懷。



唐氏症基金會董事長林正俠28日率隊到桃園市政府捐贈愛心年菜時表示，唐氏症基金會今年募集超過1萬份年菜，一方面為唐寶寶與身心障礙朋友創造穩定的工作機會，另一方面也讓弱勢家庭能在佳節時感受到溫暖關懷。唐氏症基金會基金會在桃園設有多元在地服務據點，今年捐贈給桃園市弱勢家庭的愛心年菜市值超過新台幣62萬元。



張善政代表受贈時指出，感謝唐氏症基金會多年來持續為社會公益付出的努力與關懷，公部門資源畢竟有限，但民間愛心無窮，他相信唯有公私協力，才能將善的力量發揮到最大，也歡迎有意願捐贈物資的民眾及單位與桃園市安家實物銀行聯繫，讓做好事成為生活中的日常。



唐氏症基金會表示，“送愛募集活動”今年已邁入第13年，是唐氏症基金會每年春節前的重要公益行動。今年捐贈給桃園市的愛心年菜，將由桃園市政府社會局統籌分送至身心障礙者家庭、低收入戶、經濟弱勢家戶、社區關懷據點長者、小衛星弱勢兒少及遊民等族群，讓更多家庭在歲末寒冬中也能溫馨圍爐、共享年節的幸福滋味。