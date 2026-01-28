徐巧芯：台軍方買淘寶貨　溢價7倍誰賺走？

藍委徐巧芯說，台軍方買掏寶貨，溢價7倍誰賺走？（照片：徐巧芯臉書） 中評社台北1月28日電／中國國民黨籍“立委”徐巧芯於2024年7月10日質詢時揭露，台軍方於2021年向互暢有限公司採購1321台行車記錄器，每台單價逾2000元，但實際比對後發現，市面上淘寶同款、同規格產品僅約新台幣300元，且為大陸製造。她質疑台軍方不僅使用陸製產品，還被廠商大幅抬價。徐巧芯28日在臉書發文表示，“監察院”27日針對此案提出的調查報告，除了證明她當時的質疑正確外，也同樣點出更多疑點及不正常之處。



徐巧芯說，據了解，這批大陸製行車紀錄器是裝設在台軍方的將軍行政座車上，具高度敏感性，這個資安漏洞恐造成嚴重“國安”問題。



徐巧芯說，“監察院”根據本案提出的報告指出，陸勤部運輸處採購的這批行車記錄器單價為2270元，但經查同款機型於官網售價為1190元，但在淘寶網站售價為人民幣90元（折合新台幣373元），如果廠商直接由淘寶網站購買，中間差價將近6倍，將近2000元。



徐巧芯表示，且報告提到，互暢公司購置的這批行車紀錄器，因商品能見度不高，未納入訪商，且包括記憶卡、電池斷電功能等規格也不符合陸軍標準。既然行車紀錄器規格不符需求，為什麼還要採購？還是軍方所謂的訪商功能形同虛設，完全只是做做樣子，得標廠商賣什麼商品，“國防部”就照單全收。



徐巧芯強調，“監察院”報告提到更離譜的地方，陸軍在2021年的驗收方式採“目視驗收”，代表完全沒有拆機檢視，驗證產品細部及相關零組件。而一切，還要待她質疑行車紀錄器使用大陸淘寶貨，採購價格過高後，“國防部”才全面清查，拆機查驗，果不其然發現電路板、讀卡機、主板反面、模組內主要IC皆為大陸製造。



徐巧芯說，當時“國防部”在採購過程，完全沒對採購商品做把關嗎？過程中也未嚴格執行“不允許使用大陸地區產品之項目”的規定，完全不符合政府現行的資安規定，且這是有機敏性的行車紀錄器，裝設在將軍行政座車，有資訊回傳，洩漏高階將領行蹤及機密風險。



徐巧芯表示，得標的互暢公司完全沒生產能力，而是透過家人開設的義坤金屬公司進口大陸製行車紀錄器，得到貨源，再投標陸勤部，完全是無本生意。

