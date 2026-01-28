綠台北市長選將難產？王世堅也點名徐國勇

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）美國攀岩高手霍諾德日前成功徒手爬台北101登上國際媒體，連帶使極力促成此事的台北101董事長賈永婕也成熱門人物，被勸進參選台北市長。民進黨籍“立委”王世堅28日出席中執會前受訪表示，賈永婕“有守有為”，也是好人選之一。



民進黨台北市長人選難產，王世堅表示，他不可置信，並強調黨內人才濟濟法，“行政院長”卓榮泰、副院長鄭麗君等人都學養俱佳、才德兼備，行政歷練完整、能力很強，“怎麼可能是我？”自己並未看到相關民調，也不清楚實際情況，並點名包括民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜等多位黨內人士，若納入民調，結果可能都會有所不同。



王世堅強調，尤其鄭麗君與高嘉瑜更是“才貌雙全”，若與現任市長蔣萬安對陣，將是“美女對上俊男”，話題性十足、精彩可期，也相信若將更多人選納入評估，民調仍可能出現變化。



對於蕭美琴、“行政院長”卓榮泰稱“台灣101”，而非“台北101”惹議，王世堅則說，不該糾結字詞，101是台北的驕傲。



王世堅說，法律並未規定必須稱“台北101”或“台灣101”，兩者皆可，但社會已有約定俗成的用法，絕大多數民眾仍習慣稱“台北101”，即便非台北市民亦然。他認為，這只是日常稱呼，不必過度糾結。若有人稱“台灣101”，也是為了彰顯事情發生在台灣，不需要為此爭執不休。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安反諷“那我是台灣市長嗎？”的說法，王世堅認為，雙方立場不同、各自表述即可，無須延伸成對立，台灣2300萬人是命運共同體，社會多元，價值各異，應彼此包容、尊重，才能共處一個“國家”。



