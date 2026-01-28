柯文哲任民眾黨治理學院院長　開班授課

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北1月28日電／台灣民眾黨今天召開中央委員會，民眾黨主席黃國昌布達新一波一級主管人事命令，其中包括創黨主席柯文哲擔任“國家治理學院”院長，而原本的“國家治理學院”院長翟本喬則改任2026選戰工作平台網路作戰計劃“大新竹示範區”召集人；且黃國昌也兼任政策會主委，候任“立委”許忠信兼任政策會副主委，且即日起就任。



民眾黨28日表示，黃國昌於28日中央委員會布達新一波一級主管人事命令，分別為柯文哲擔任“國家治理學院”院長、基隆市副市長邱佩琳為指定中央委員、黃國昌兼任政策會主委、許忠信兼任政策會副主委；原代理副秘書長謝泊泓、黃成峻，分別擔任行政群副秘書長、組織群副秘書長。



民眾黨指出，文宣群方面，文宣部主任李頂立代理文宣群副秘書長、發言人張彤代理新聞輿情部主任、國際部副主任廖偉宏代理主任；社發部主任由曾鼎文接任，組織發展部主任由李嘉雯接任，翟本喬將擔任2026選戰工作平台網路作戰計劃“大新竹示範區”召集人。



黃國昌表示，因應2026地方選舉，此次依照《中央黨部組織規程》所做黨中央一級主管人事調整，正是要強化黨中央整體戰力與精確分工，讓組織運作更穩健、政策論述更全面，也讓第一線拚選戰的夥伴有強大後援，能全力投入選戰與地方服務。



黃國昌強調，邀請柯文哲親自出馬擔任“國家治理學院”院長，更具有指標性意義，“柯前主席常掛在嘴邊的一句話‘眾人的智慧會超越個人的智慧’，這正是“國家治理學院”2020年成立理念，一直以來始終以共融社會、‘國家’治理為目標，未來由身經首都市長選戰、‘總統’的大選的柯文哲領軍，將更全面地開辦‘國政班’、‘候選人訓練課程’，不僅是強化本黨‘國政’人才，更要擴大社會連結，吸引更多有志之士並加入民眾黨，為台灣的未來布局”。



黃國昌說，此次指定中央委員邱佩琳，在基隆市政的亮眼表現有目共睹，不僅擁有深厚的媒體、行銷背景，更具備強大的跨界溝通與整合能力，一直以來在政務推動、社會溝通與資源引進等方面都發揮了卓越戰力；此次邀請邱佩琳擔任指定中央委員，正是借重其豐富的實務經驗與協調能力，未來協助民眾黨深化在‘國內’政策整合與論述的深度，同時提升國際宣傳與交流聯繫的能見度，為台灣民眾黨在政策宣傳與國際接軌上注入強大能量。



黃國昌提及，“政策會不僅是“立法院”與黨中央的橋樑，更在法案研修與重要政策擬定上，扮演重中之重的角色”，除了親自兼任主委，也邀請許忠信擔任副主委，借重其法律專才，進一步精準掌握相關政策立定、強化政策論述，未來政策會將持續在重要公共議題上，提出具體、可行且負責任的政策主張。另同時邀請科技背景深厚的翟本喬擔任“2026選戰工作平台網路作戰計劃大新竹示範區召集人”，整合空戰與陸戰。



針對組織群、行政群、文宣群的一級主管調整，黃國昌稱，組織扎根是2026的關鍵，行政後勤則需具靈活性，讓黨務運轉更順暢；而在文宣空戰、輿情回應、國際交流上，也須持續秉持“迅速、精準、不抹黑”的原則，在既有基礎上，進一步和選民溝通，傳達本黨理念、即時澄清他黨攻擊，同時也要持續拓展國際交流與對話。



最後，黃國昌強調“迎戰2026、為台灣長遠治理做準備”，民眾黨將持續以制度化、專業化為方向，凝聚更多理念相同的夥伴，回應人民期待。