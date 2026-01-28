捍衛陳亭妃！王世堅：她贏得正大光明！　

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”陳亭妃取得台南市長黨提名，新潮流系傳出雜音。民進黨中常委王世堅28日嚴正表示，陳亭妃出線是“大勢底定”，若今天中執會仍有人對陳亭妃的提名提出質疑與雜音，他一定舉手反對並加以駁斥。



王世堅呼籲，黨內即使有人不願支持，也是個人權利，但希望相關爭議“檯面下就好”，不要持續檯面化，這對任何人都沒有好處，也違反賴清德一再呼籲“初選後團結一致”的原則，為了整個黨、整個“國家”，都應放下成見、共同向前。



王世堅並強調，標準應該一致，不能贏了就要大家團結，輸了就說要檢討民調，陳亭妃在台南贏得正大光明，也合乎情理。



記者問，針對新潮流尚未表態支持陳亭妃，黨主席賴清德上周也指示研究是否有中國國民黨、台灣民眾黨介入初選民調。



王世堅28日出席中執會前受訪表示，所有對初選民調的研究與質疑，應在大選過後、或下一次初選前好好檢討，而不是在勝負已分後才提出質疑。



王世堅指出，民進黨中央黨部的民調機制一向公平、公正、公開，既然結果已經出爐，就應該尊重。他反問，若只要有人勝出就被質疑，那是否代表每個縣市初選結果都要被翻出來檢討？不能平常不研究、不準備，等到輸贏出來後才說誰有問題，這樣的看法是不對的。



針對王世堅31日將陪同陳亭妃在台南發春聯，但目前挺綠委林俊憲派系尚未與陳亭妃談合作，且賴系中執委、台中市議員黃守達也質疑民調，對此如何看待？



王世堅回應，他初選期間陪著陳亭妃在台南掃街兩天，從民眾的熱烈反應中，很快就有“大勢已定”4字的感受。



王世堅表示，他自己選舉經驗豐富，對這種選戰態勢感受很深，僅在掃街第一個小時，就明顯感受到陳亭妃的氣勢。他認為，既然民調結果公平、公正、公開，各方都應尊重；若仍心有未甘，“頂多就是支持少一點”，但不應唱反調。



王世堅說，真正的團結，是輸的人仍願意幫助贏的人，這才是團結的真諦。他也肯定陳亭妃在出線後態度低調，並主動拜訪先前未支持她的人，釋出善意、呼籲團結，“我認為她的做法是對的”。