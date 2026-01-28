鄭麗文：國共平台時隔9年重啟　有重大意義

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 國民黨副主席蕭旭岑（右）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席蕭旭岑下周將率領智庫赴大陸進行交流，國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會上表示，這是時隔9年之後，國共交流平台正式開啟，國民黨願意做出最大貢獻，幫兩岸惡意螺旋不斷上升的這一條自我毀滅道路，開闢一個不一樣的選擇，希望能贏來兩岸重新融冰和解，進一步合作。



蕭旭岑今天上午在智庫“國政基金會”召開記者會宣布，將於2月2日至4日，偕同智庫副董事長李鴻源和40名專家學者，前往北京出席由雙方智庫舉辦的“兩岸交流合作前瞻論壇”。



國民黨今天下午召開中常會，鄭麗文在會中向常委們報告這好消息。她強調，國民黨不斷自我期許，也對外宣示，我們絕對不做區域麻煩製造者，也不讓台灣淪為地緣政治的棋子或籌碼，更重要的，我們會積極扮演和平締造者。



鄭麗文說，在她上任短短不到3個月內，百工百業都來黨部或智庫和她會面，表達他們這些年來的委屈，因為兩岸關係惡化，遑遑不可終日，包括農民代表說沒有市場，水果不知道銷往哪裡，還有台灣產業呈現嚴重M型發展，大家都在關注半導體科技產業，但傳產、服務業快要撐不下去。另外還有旅遊業包含在內的飯店、導遊、遊覽車業者等等，都來向他表達，若沒有兩岸正常和平交流，他們不知何去何從。



所以即便智庫人力各方面都急於重新建立補足過程中，鄭麗文說，他們也非常積極工作，因為來自海內外，對兩岸和平的期待，真的非常深且大。

