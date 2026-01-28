鄭麗文：美曾是恩人、大陸是親人　不用選邊

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天下午在中常會上表示，英國首相正在踏上中國大陸的土地，進行睽違8年的國是訪問，全世界與美國最鐵的兄弟就是英國，但英國首相說，不需要在美中之間選邊站，今天的台灣也應該如此。



鄭麗文引述一位友人的比喻，美國曾經是台灣的恩人，但大陸是我們的親人。她對此非常贊同，她希望兩岸的和解也能帶來美中和解，這才是人類之福。



國民黨今天下午召開中常會，鄭麗文在會中發表談話，聚焦在兩岸關係議題上。她提及，國、共兩黨將於2月2日至4日在北京開啟時隔9年後的國共交流平台，“兩岸交流合作前瞻論壇”是開啟和平的第一步，國民黨不只要讓台海和平穩定，美中關係也要和平穩定，讓所謂“第一島鏈”不再是“冷戰1.0”的戰爭前沿，也不要開啟“冷戰2.0”，而是成為一個“和平島鏈”，就從台灣與台海開始，全世界共同為和平盡心力。



鄭麗文強調，“中華民國”從第二次世界大戰到戰後的台灣，不會忘記美國的情誼，但大陸是我們親人，絕不做出骨肉相殘的行為，所以希望兩岸的和解，也能帶來美中和解，這才是人類之福。



鄭麗文提及，英國首相正在踏上中國的土地，進行睽違8年的國是訪問，連英國都不想要在美中之間選邊站，今天的台灣也應該如此。國民黨希望台海和平穩定，一些國際友人問她要親中或親美，但她總是回問，為何只能選一邊？全世界都是如此，不只有英國，而且美國國防戰略首次承認中國做為全世界第2大國，還開宗明義說美國未來在軍事上願意與中國締造和平穩定、相互尊重的關係。



她指出，國民黨只為人民，不分黨派，因為打仗不分藍綠，都要面對毀滅與死亡，而和平不分藍綠，都會有繁榮與發展，希望民進黨不要再把國民黨當死敵，而是彼此競爭的最佳朋友。