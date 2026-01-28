張善政：桃園去年民間投資逆風成長近15%

桃園市長張善政28日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月28日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政28日主持市政會議時表示，去年因受到美國關稅政策擾動，全球都面臨關稅與供應鏈調整挑戰，桃園市政府團隊仍努力招商，持續協助企業投資桃園，讓桃園去年民間投資總金額達新台幣2640億元，較前1年成長了14.47%，繳出亮麗的成績單。



張善政28日主持市政會議時公布，桃園去年民間投資總金額達2640億元，較前1年成長了14.47%，其中包含市府協助推動的40件投資案、金額約2190億元。這是從“經濟部”2019年推動投資台灣3大方案以來，企業累計已在桃園投資超過5200億元，約占全台投資總額的2成，不只是六都第一，更是全台首位，顯示企業對桃園整體環境、發展方向的信心。



張善政指出，去年受到美國關稅政策擾動，全球都面臨關稅與供應鏈調整挑戰，市府團隊努力招商，協助企業投資桃園，繳出相當亮眼的成績單，受到關稅影響幅度小，若是把時間拉長來看，桃園投資成長的趨勢更加明顯。



張善政強調，推動產業發展不能只看亮眼的投資數字，更要解決企業最實際的問題，其中一個關鍵就是用地，市府將持續推進產業園區的規劃與開發，也辦理多處既有園區的擴大與調整，提高土地使用效率，並透過跨局處解決相關問題，包括經發局爭取產業投資，各局處介入協調用地取得，畢竟產業競爭不等人，該做的事就要勇敢推動，桃園的產業才能持續向前。