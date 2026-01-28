關稅案　黃敬平：賴幫外人欺負自己人可恥

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月29日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普因不滿韓國國會遲未通過韓美貿易協議，放話將調升韓國關稅，從15%提高到25%，賴清德對此受訪時呼籲，希望台灣對美關稅不要有變數。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，特朗普現在只不過是對韓國掏出手槍，賴清德就忙著把槍口轉向台灣，這種做法就像是幫著外人欺負自己人一樣可恥。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



特朗普27日在自家社群平台Truth Social發文指出，因韓國國會遲未通過去年與美國談妥的貿易協議，因此美方決定將韓國原本的15%稅率調升到25%，引起韓國政府高度緊張。賴清德同日接受媒體專訪時也呼籲，希望台灣關稅不要有變數，不然美國可能將本來的15%關稅提高至25%，甚至更高。



黃敬平強調，賴清德現在根本是在走險招，表面上似乎可以藉此討得特朗普或AIT（美國在台協會）的歡心，但難道賴真的想讓美國毫不掩飾地就把手剌剌伸進“立法院”嗎？特朗普現在就像只是對著韓國掏出手槍威脅，但賴卻忙著把槍口轉向台灣，這種做法就像是幫著外人欺負自己人一樣，一點廉恥都沒有。



他指出，特朗普本來就善用這種極限施壓的手法來增加美國在談判桌上的籌碼，賴清德看到特朗普公然霸凌韓國國會，不但不譴責，甚至還跟著幫腔，順著特朗普威脅韓國的話，轉過頭來威脅“立法院”的在野黨，賴現在明就是在幫特朗普欺負台灣人。



黃敬平提到，韓國被美國欺負後，膝蓋並沒有因此軟下去，韓股也馬上大反彈，雖然韓國內部有自己的複雜情勢，韓國政府和工商界也都有自己的看法與因應之道，但這畢竟是韓國他們家的事，還輪不到賴清德去說三道四，賴想藉由在韓國傷口上灑鹽來情勒台灣民眾，實在非常不可取。