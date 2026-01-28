中評關注：藍中彰提名搞不定　消耗優勢

藍委楊瓊瓔（左）、江啟臣爭取台中市長選舉提名。（中評社 資料照） 中評社台中1月29日電（記者 方敬為）年底台中市與彰化縣長選舉，中國國民黨提名出現整合障礙，前者陷入“立法院副院長”江啟臣與“立委”楊瓊瓔“姊弟之爭”；後者則因為“立委”謝衣鳳與彰化縣議會議長謝典霖“謝家親姊弟可能包辦府會”的爭議，而影響提名時程。台中、彰化目前是藍營執政，選情相對優勢，但面對提名延遲，藍軍整合效率落後，不只基層焦慮，連帶支持者也不安，或衝擊選舉利基。



國民黨年底縣市長選舉，在大環境對民進黨相對不利的狀況下，加上藍營目前共有14個執政縣市，掌握行政資源，選情看好，但隨著綠營各縣市長選將陸續就位，藍營提名效率卻聲聲慢，尤其是9個連任屆滿的縣市長提名，有不少陷入障礙，都使得藍營選情出現變數。



在中部縣市部分，台中、彰化、南投三縣市，除了南投縣確定由縣長許淑華爭取連任外，台中、彰化的提名迄今仍不明朗。台中市長選舉方面，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨的江啟臣、楊瓊瓔卻僵持不下，並在1月16日進行首次協調，雙方無法共識，宣告破局，預計2月6日要展開第二次協調。



彰化縣長選舉，國民黨內包括“立委”謝衣鳯、前彰化副縣長洪榮章、前“立委”柯呈枋表態爭取提名，當中謝衣鳯的呼聲最高，但因為其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖仍表態連任議長，陷入彰化縣府會可能被謝家姊弟“包辦”的爭議，有待謝家內部協調，相關爭議未解，也導致國民黨彰化縣黨部無法啟動縣長提名初選機制。

