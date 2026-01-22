高雄新堀江商圈三大挑戰　店家苦撐

高雄新堀江商圈的入口處有明顯的招牌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）快要過年了，景氣好不好問店家感受最知道。高雄新堀江是指標商圈，與台北西門町齊名，不過普遍店家與攤販認為生意越來越難做，從服飾、配件、小吃都感覺消費力下降，路上也見不少店面招租廣告，也反映店家來來去去，都是苦撐。



新堀江商圈位於高雄市新興區五福二路與中山一路口附近，過去鎖定年輕客層，販賣各種流行服飾單品，提供流行最前線的休閒購物選擇，也有夜市小吃、美容美髮、知名運動品牌等，有如台北市的西門町，是高雄市的指標商圈。



但受到面臨商圈從南高雄往北高雄移動（高雄市區內以高雄車站為界區分南北高雄）、電商普及及租金高等三大挑戰，目前處於轉型與低迷。高雄市新堀江商店街永續發展協會統計，5年多前還有2百多個攤商與店家，目前僅剩143個。



目前商圈街道可見店面招租的廣告，目前行情，十多坪的店面每月租金約新台幣5萬元，但與景氣較好時相比，同地點月租10萬元，雖已砍半，但生意還是不好做。協會指出生意不好做，因此店家都來來去去，這個月又走3個，去年走了約30個。



實際訪問店家，一間手機配件店家開了近30年，已算是商圈的老店，店家受訪表示，好險二代願意有興趣願接手，否則一度想關起來。還能夠屹立不搖，主要是很多老主顧還很捧場，加上店面樓上就是住家的緣故，離家近比較輕鬆。



談到生意如何，這家老店有感而發地說“好像常常忙一整天，但最後發現沒賺什麼錢，主要還是大家都來店面看一看而已，最後都上網買，受網購影響很大。”



一家賣了20年的小吃攤販也是商圈老店，經歷過最好的年代、也看過很差的時候，店家受訪表示，跟20年前萬頭攢動相比，現在的生意只有當初的兩成而已，他有感而發說“以前隨便賺可以買到一棟房，現在能有盈餘、維持收入就不錯了。”



新堀江商圈以服飾業為大宗，一名已經在這裡賣了5年衣服的年輕男員工說，雖然還是賺的到錢，但是生意好像越來越不好，原因除了網購外，商圈以前比較沒有公仔、玩具、抽盲盒的店，大家消費力下滑，就會有排擠效應。