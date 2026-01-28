常委提案授權決定新北市長選將　鄭麗文婉拒

國民黨主席鄭麗文主持中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，中常委、新北市議員林金結在會中提案，授權黨主席鄭麗文逕自決定新北市長的徵召人選，但鄭婉拒。國民黨發言人牛煦庭會後轉述指出，許多中常委反映希望黨中央加速新北市長提名程序，雖然中常會非常願意授權黨主席乾綱獨斷，但鄭麗文向大家強調，國民黨是有制度的政黨，一切按制度進行。



民進黨在新北市長選舉已徵召提名綠委蘇巧慧出戰，民眾黨則由黨主席黃國昌親自出征，黃還在等待國民黨提出人選進一步整合成一組人馬。國民黨部分，目前有現任副市長劉和然和台北市副市長李四川被點名是熱門人選，由於遲未有結果，因此今天中常會上林金結特別提案，希望授權給鄭麗文可決定徵召人選。



林金結在會後受訪表示，由於民進黨與民眾黨的新北市長人選都已經產生，地方議員都很擔心藍營的市長人選在哪裡，因此希望黨中央儘快完成徵召，並建議依照內參民調決定母雞人選。但鄭麗文在會中提到，已經與新北市黨部協調，希望儘快安排李四川、劉和然等2位參選人碰面溝通，以了解雙方的想法，並會在過年前就完成提名。



牛煦庭則說，鄭麗文向中常會保證，新北市長的提名協調進度順利，有信心能在農曆過年前產生人選，目前正依制度程序照常進行，一定可以追得上選戰節奏，最後贏得勝選。