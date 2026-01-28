國民黨通過六都議員提名辦法　沿用N+1制度

國民黨發言人、“立委”牛煦庭。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月28日電（記者 張嘉文）中國國民黨今天下午召開中常會，會中順利通過今年六都“直轄市”議員選舉的提名辦法草案。國民黨發言人、“立委”牛煦庭指出，這次辦法與4年前的提名模式相同，同樣也是“N+1”制度，每個選區在現有席次上多提名一人，鼓勵新人與青年參選，並提供青年與新人若干加權優勢，一切都與過去相同。



牛煦庭說，雖然中常會上討論時有人提出不同的想法，但最後大家都同意“N+1”制度既然已經施行，就要可長可久，如果每次選舉都做更動，反而無法建立制度的公信力，因此最後依照黨中央所擬草案通過。



但牛煦庭也補充說明，“直轄市”議員選舉提名按照正常程序與辦法規定，相關地方黨部仍保有因地制宜的彈性處理空間。而根據辦法規定，35歲以下、首次參選的青年，最高可獲得100%民調加權。



“中國國民黨115年“直轄市”議員選舉候選人提名特別辦法”第四條規定，為增加新人參選空間，各“直轄市”議員選區提名名額，應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加1名。



特別辦法第八條規定，為鼓勵青年參政，提升青年競選實力，中央黨部應辦理培訓 及輔選之“青年專案”。35歲以下登記同志，其民意調查結果得加權70%。36歲以上至40歲 以下登記同志，其民意調查結果得加權50%。



第九條規定，為鼓勵新人參選，其民意調查結果得加權30%。新人係指未曾參選公職人員選舉及未曾登記爭取本黨或他黨公職人員候選人提名者。但有下列情形之一者，不受此限，一、曾參選鄉鎮市區民代表、村里長選舉者。二、曾登記爭取本黨或他黨鄉鎮市民代表、村里長選舉提名者。三、 本次登記爭取選區與曾參選公職人員選舉或曾登記爭取本黨或他黨公職人員候選人提名之選區不相同或未有部分重疊者。



特別辦法也指出，國民黨或他黨現任“立法委員”、“直轄市長”暨縣市長、“直轄市”暨縣市議員之三親等親屬及配偶，其參選選區與所列現任公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入前項民調加權範圍。