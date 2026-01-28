綠北市長最強戰將　王世堅與蔣萬安差距最小

綠委王世堅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月28日電／民進黨2026台北市長人選遲未出爐。根據《震傳媒》28日公布最新台北市長民調顯示，在民進黨台北市長可能人選中，“立委”王世堅的支持度最高，其與現任市長蔣萬安的支持度差距也最小為19.3%，其中近期熱門人選“行政院副院長”鄭麗君落後33%；“行政院長”卓榮泰更是慘輸38.7%。



民調針對民進黨可能參選者進行對比調查。結果顯示，民進黨“立委”王世堅與現任中國國民黨籍市長蔣萬安對決時，支持度為32.7%對52.0%，雙方差距19.3個百分點；卓榮泰對比蔣萬安為24.0%對62.7%，鄭麗君對比蔣萬安則為27.4%對60.4%。



民調交叉分析顯示，鄭麗君凝聚較多民進黨支持者達72.9%，王世堅則較能拓展藍白及不偏政黨者選票，獲得國民黨支持者8.0%、民眾黨支持者28.0%、不偏任何政黨者20.5%的支持。在卓榮泰對比蔣萬安時，64.3%民進黨支持者支持卓榮泰，蔣萬安在各族群支持度皆高於卓榮泰，其中中山大同選區有36.8%支持卓榮泰為最高，松山信義選區則有69.7%支持蔣萬安為最高。



關於台北市民最希望誰代表民進黨參選台北市長的調查，王世堅在三人中獲得41.5%北市民支持。若非這三人名單，台北市民自行點將前三名依序為吳怡農、苗博雅以及陳時中。王世堅與鄭麗君在民進黨支持者中均各獲得31.7%支持，47.6%國民黨支持者、62.1%民眾黨支持者點名王世堅，至於不偏任何政黨者，則有49.8%對民進黨由何人出戰表示無意見。



本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼；手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依“內政部”人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。