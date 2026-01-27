陳志豪：台股靠高科技創新高　高雄商圈無感

高雄市新堀江商店街永續發展協會總幹事陳志豪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月29日電（記者 蔣繼平）台股站上3萬點，仍不斷在創新高，但景氣感受有別。高雄市新堀江商店街永續發展協會總幹事陳志豪向中評社表示，股市好是靠高科技產業衝出來，財富集中在少數20%的人身上，數字再好看，問題是大家沒有拿到，商圈生意差、消費力下降，開店面臨租金與員工兩大問題，惡性循環下很難不被壓垮。



新堀江商圈位於高雄市新興區五福二路與中山一路口附近，過去以年輕客層，販賣各種流行服飾單品，與台北市的西門町齊名，是高雄市的指標商圈。但近年商圈景氣差，處於轉型與低迷，5年多前還有2百多個攤商與店家，目前僅143個，空租率高。



觀察商圈景氣不好的原因？



陳志豪表示，商圈生意好不好，看“提袋率”最準，景氣最好的時候，十個人每人手提4、5個袋子。但是現在呢，十個客人裡可能只有1個人提袋子，拿個1、2袋就很厲害了。且很多人都是買吃的喝的，沒有太多餘裕買服飾、包包、配件等。



陳志豪表示，消費力不夠，很大的原因還是消費者的錢變少了，因為薪水趕不上物價，茶葉蛋從每顆新台幣5元漲到每顆10元，起薪還是在3萬多左右。這會讓消費者沒有更多的錢去購買非生活的必需品，賺的錢都花在吃的上。



陳志豪表示，對業者的負擔，房租下降比不上消費力的下降，現在做生意租個十坪店面月租五萬元，以正常來說，店租要佔營收約兩成來看，每個月生意要賺到25萬元才有可能撐住，因為還要養員工等等，這對很多店家來說是很難達到的。