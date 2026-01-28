台中雞場隱匿禽流感　撲殺7千隻蛋雞不補償

台中豐原區蛋雞場爆發禽流感，市府成立前進指揮所進行撲殺與消毒作業。（照片：台中市政府提供） 中評社台中1月28日電／台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。台“農業部防檢署”今天表示，場內7000多隻蛋雞將全數撲殺，依法未主動通報者將不予補償。



媒體報導，台中市長盧秀燕今天上午證實，豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性。市府後續成立前進指揮所，中午時已完成案場及周邊半徑3公里內禽場消毒，並對所有工作人員、人車進行管制。



盧秀燕強調，此次疫情顯示防疫通報制度的重要性，未來將加強監管與教育，全力防堵疫情擴散，同時依法追究隱匿不報業者之責。



根據資料，案場養雞隻約7000隻，目前約有1700隻死亡，屬大量異常死亡狀況。“農業部動植物防疫檢疫署副署長”傅學理表示，根據動物傳染病防治法規定，畜牧場內若發生疫情，業者必須主動通報，且進行後續處置管理，才會給予雞隻撲殺的補償。



傅學理說，根據台中市府資料顯示，業者沒有主動通報疫情，該蛋雞場的雞隻全部撲殺後，將不予補償；對於業者未主動通報，後續也將由台中市府進行裁罰，可處新台幣5萬至100萬元罰鍰。



傅學理呼籲，每年1至2月為高病原性禽流感的高峰期，業者須落實必要的生物安全防護，養禽業者仍應嚴防候野鳥與場內家禽接觸，避免禽流感疫情入侵禽場。



在食安方面，台中市衛生局已啟動追蹤機制，要求該場流出的雞蛋全面下架並銷毀，食安處也將稽核退貨流程以確保問題蛋品不流入市面；業者方面已聲明願意配合消費者退費，並設置專責客服專線供民眾洽詢。衛生局進一步說明，禽流感病毒不耐高溫，民眾只要將蛋品與禽肉“徹底加熱”煮熟即可有效消滅病毒，無需過度恐慌。目前台中市並無人類感染新型A型流感確診病例，相關接觸的工作人員也已造冊進行為期10日的健康追蹤。



正值每年1至2月的高病原性禽流感高峰期，台中市府特別呼籲市民落實防疫衛生習慣。民眾應遵守“5要6不”原則，包括禽肉及蛋類務必熟食、勤用肥皂洗手、出現症狀戴口罩速就醫、長期接觸者接種疫苗、保持均衡飲食運動；同時做到不生食禽蛋製品、不走私購買來路不明禽肉、不接觸餵食候鳥、不野放丟棄禽鳥、不混養其他禽畜，以及避免前往空氣不流通或人潮擁擠的場所，共同防堵疫情傳播。