黃仁勳明抵台　台官方核准輝達33億增資

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（中評社 資料照) 中評社台北1月28日電／輝達進駐台北市北投士林科技園區再有新進度，“經濟部”核准美商輝達（NVIDIA）以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，“經濟部”官員表示，這項增資案將用於北士科開發商辦大樓，以及綜合園區土地取得。



輝達執行長黃仁勳預計明天抵達台灣，30日參加輝達台灣尾牙，31日擬舉辦“兆元宴”，與台灣AI供應鏈合作廠商共進晚餐。台北市政府盼藉此機會，在黃仁勳見證下與輝達台灣子公司簽訂北投士林科技園區T17、T18基地的地上權契約。



根據《中央社》報導，“經濟部投資審議司”今天召開投資審議會，通過2件僑外投資、4件對外投資與1件對中國大陸投資。投審司透過新聞稿說明，2件核准的僑外投資案，包括美商輝達（NVIDIA）以33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，資金將用於商辦大樓及綜合園區土地取得與開發。



英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS公司，以新台幣約15億4141萬元貨幣債權，認購海盛國際投資公司增資股份，支持海盛發電公司建置離岸風電案場。



另有4件核准對外投資案，投審司說明，華碩電腦以5億美元增資新加坡子公司ASUS GLOBAL，從事電腦系統產品、主機板、各類板卡、平板電腦及智慧型手機等3C產品銷售業務。



台灣大哥大則以9000萬美元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA公司，再透過美國基金公司間接投資美國上市公司派拉蒙天舞公司（Paramount Skydance），布局全球影視製作與發行市場。



此外，鴻海精密工業合計提出5億7500萬美元增資案，擴大電腦、手機及電子產品製造與組裝業務。



至於上市櫃公司對中國大陸投資部分，投審司表示，核准中國信託商業銀行以人民幣4億4540萬元（約6386萬美元），受讓並增資大陸地區廈門金美信消費金融公司股權，從事消費金融相關業務。