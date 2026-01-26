中評關注：蔡英文讓賴清德如坐針氈

蕭美琴在高雄掛出第一面助選看板，張以理曾任高雄市政府青年局長，屬湧言會成員，也獲得陳其邁力挺。（照:張以理臉書） 中評社台北1月29日電（記者 黃筱筠）蕭美琴今年第一面為地方議員參選人掛設的助選看板，28日正式在高雄亮相。對比賴清德最近接受電視專訪時，提及感謝蕭美琴與“行政院副院長”鄭麗君在對美關稅談判的努力，透露出刻意拉抬鄭與蕭相比。而蕭第一面助選看板選擇掛在高雄，代表英系、高雄市長陳其邁仍在培植親英系勢力。而賴嗅到味道，也在培養鄭成為可當副手的人選，避免爭取連任被英系綁架。



蔡英文與2024卸任初期相比，最近動作較多，在攀岩高手霍諾德成功攀登台北101後，搶先賴清德在臉書發文。而對美關稅談判結果出爐，蔡也在臉書發文，還說“談判從來不是一場掌聲最多的工作，但它決定了一個‘國家’，能不能走得長、走得穩。台灣已經走在這條路上，也會繼續走下去，她也呼籲朝野各政黨能夠支持這份協議。”



蕭美琴與蔡英文關係非常好，蕭被視為英系，而蕭美琴首面助選看板選在高雄，當然與親英系陳其邁相關。選擇蕭美琴與陳其邁當成黨內初選助選看板的張以理，過去是前綠委趙天麟助理，後來加入陳其邁市府團隊擔任青年局長，屬民進黨湧言會系統。



湧言會在高雄市長初選時力挺綠委邱議瑩，因此，張以理選擇蕭美琴與陳其邁看板助選有其脈絡，希望與黨內初選其他派系做出區隔，但這也代表賴的執政包袱，讓賴在高雄也不吃香。而陳其邁雖即將卸任，還是希望培植親近勢力，湧言會未來是否持續與英系合作，可觀察後續發展。



蔡英文最近透過臉書與“想想論壇”，以及英系在地方選舉等持續保持極高的熱度，讓賴清德坐如針氈。



賴清德2024選擇蕭美琴擔任副手，一方面要安撫英系支持者；另一方面是希望透過當時駐美多時的蕭美琴，拉攏與美方關係，消除“疑賴論”。但賴若要尋求連任，還會希望英系時時刻刻在一旁指點他嗎？蕭美琴雖身為副手，但對賴來說是威脅，賴也會擔心2020年“蔡賴初選”再度上演。