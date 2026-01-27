中評鏡頭：白委卸任拚打包　黃國昌競總就位

林國成辦公室已打包好的私人物品，還有陳建仁所贈的“民之喉舌”條幅。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍6名不分區“立委”即將於2月起輪替，包括身為黨主席的黃國昌、黃珊珊、張啟楷、麥玉珍、林國成、林憶君等人任期僅到1月31日，辦公室都已陸續打包。其中，林國成辦公室的角落堆了一疊箱子，還有上任時前“行政院長”陳建仁所贈的“民之喉舌”條幅，辦公室內的冰箱、微波爐等電器也已先搬走，書櫃內的預算書等則留給接任的“立委”使用。



依民眾黨不分區“立委”“二年條款”，任滿兩年將交棒。目前唯有陳昭姿因柯文哲特准可以留在《人工生殖法》代理孕母合法化之後再離任。



隨著2026地方選舉加溫，2月起不再擔任“立委”的黃國昌將準備參選新北市長、張啟楷則準備參選嘉義市長。其中，黃國昌已選好競選總部，就位於新北市新莊區，鄰近兩大重劃區，似有專攻新北年輕家庭的選戰策略，黃的競選總部即將在2月1日開幕，目前大福布幕都已掛上，但仍鐵門深鎖，屆時前民眾黨主席柯文哲也可能到場祝賀。



台灣民眾黨為落實柯文哲定下的“兩年條款”，6名不分區“立委”即將請辭，白委陳昭姿因代理孕母還未修法通過，在柯文哲、黃國昌同意下，仍繼續擔任“立委”、白委劉書彬因遞補前白委吳春城，任期至2027年。遞補的六名白委包括：洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀，將於2月3日上午10點宣誓就職。